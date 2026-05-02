El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires advirtió que la situación en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, impacta negativamente en las actividades de mensura e inmobiliarias en todo el territorio bonaerense, a raíz de una medida de fuerza gremial que mantiene virtualmente paralizado el organismo desde fines de febrero.

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A través de un comunicado, señalaron que el conflicto impulsado por el gremio Asociación Trabajadores del Estado -con asambleas prolongadas y retención de tareas- afecta el normal funcionamiento de un área clave para el desarrollo económico y profesional de la provincia.

Según indicaron, para los ingenieros matriculados en el CIPBA la situación constituye un “bloqueo directo” a su derecho constitucional al trabajo, ya que las tareas de mensura se encuentran detenidas por la imposibilidad de aprobar planos y registrar estados parcelarios, lo que impide concluir los trabajos, afecta los ingresos y compromete el vínculo con los comitentes.

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En la misma línea, remarcaron que el impacto se extiende al mercado inmobiliario, donde numerosas operaciones de compraventa se encuentran demoradas por la falta de informes catastrales y certificados actualizados, lo que impide a los escribanos avanzar con las escrituras y genera incertidumbre jurídica en las transacciones.

Además, advirtieron que la situación perjudica directamente a los contribuyentes que necesitan regularizar sus propiedades o avanzar en subdivisiones para construir, quienes ven limitados sus derechos al quedar atrapados en un conflicto que el Estado provincial aún no resolvió.

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Desde el Colegio también consideraron “paradójico” que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria se haya convertido en un obstáculo para la circulación de capitales, y señalaron que la legitimidad de los reclamos gremiales no puede derivar en la interrupción total de un servicio público esencial.

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Frente a este escenario, reclamaron la intervención del gobernador Axel Kicillof para restablecer con urgencia el funcionamiento pleno de Catastro.

“Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez más desatienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral, que día tras día solo provoca que se degrade la actividad profesional y comercial de todos los sectores involucrados congelando la actividad que ya viene golpeada”, concluyó el mensaje.