Alrededor de 1,2 millones de soldados rusos han muerto, resultado heridos o permanecen desaparecidos desde el inicio de la invasión a Ucrania, hace casi cuatro años, según un nuevo informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Se trata de una tasa de bajas inédita para una gran potencia militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Ads

Pese al enorme costo humano, los avances territoriales fueron acotados: Rusia incrementó el control sobre territorio ucraniano en apenas un 12% desde 2022, señala el estudio. El dato pone en cuestión la idea, extendida en distintos ámbitos internacionales, de que una victoria rusa sería inevitable y cercana.

El informe compara las pérdidas de ambos bandos y concluye que Ucrania registra entre 500.000 y 600.000 bajas totales, frente a 1,2 millones de Rusia. En muertes en el campo de batalla, Moscú habría sufrido entre 275.000 y 325.000, mientras que Kiev contabilizaría entre 100.000 y 140.000. “Los datos sugieren que Rusia difícilmente esté ganando”, sostienen los autores.

Ads

Puede interesarte

Las cifras resultan aún más impactantes al contrastarlas con conflictos previos de grandes potencias. Estados Unidos perdió cerca de 57.000 soldados en Corea y 47.000 en Vietnam. Según el CSIS, las bajas rusas en Ucrania superan cinco veces el total combinado de las guerras soviéticas y rusas desde 1945, incluidas Afganistán y las dos guerras de Chechenia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este mes en el Foro Económico Mundial en Suiza que Moscú perdió unos 1.000 efectivos por día en diciembre. “No están gravemente heridos, están muertos”, aseguró, y comparó: “En Afganistán, los soviéticos perdieron 20.000 en 10 años; ahora pierden 30.000 en un mes”.

Ads

Analistas internacionales advierten que Rusia enfrenta límites para reponer tropas. James Ford, embajador adjunto del Reino Unido ante la OSCE, sostuvo que “las pérdidas militares rusas ya exceden las tasas sostenibles de reclutamiento y reemplazo”.

Aun así, el informe concluye que Vladimir Putin difícilmente acepte un acuerdo de paz sin mayor presión económica y militar de Occidente: “Sin más sufrimiento, prolongará las negociaciones y seguirá luchando, incluso si eso implica millones de bajas”.

Fuente: CNN