En Mar del Plata, de las 35 plantas conserveras que había, sólo sobreviven 5, y el negocio no es rentable ante la competencia que ofrecen los productos importados que llegan a las góndolas. El panorama es sombrío y “en los próximos meses la situación se va a agravar inclusive más”, según manifestó Federico Angeleri, ex director de Pesquera Veraz, quien analizó la situación y aseguró que “estamos atravesando una de las peores crisis que hemos vivido”.

Obviamente esta situación de una de las principales industrias de Mar del Plata genera complicaciones en términos de fuentes laborales: “En nuestra fábrica trabajan 1045 personas. Desde fines de enero estamos sin trabajar, hemos abierto un retiro voluntario, y muchos trabajadores se están acogiendo. En el sector en general, hay muchos barcos parados, plantas que empiezan a cerrar, plantas que están trabajando a una capacidad muy disminuida”, comentó el empresario.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Angeleri resaltó que “todo el sector pesquero está pasando un momento bastante particular. Quizás estamos atravesando una de las peores crisis que hemos vivido y mirá que hemos vivido varias bastante complejas. Los que están ya hace un tiempo en el negocio dicen que no recuerdan una como esta. La vemos bastante negra, porque hoy son muy pocos los negocios con una ecuación positiva en el sector. Y la verdad que no se visualiza una salida en el corto plazo”.

Sobre los motivos que llevó la industria a este presente, el empresario consideró que “son muchos, son un mix” y teniendo cuenta a la conserva, “creo que tenemos unos costos muy altos desde insumos hasta producción, y también el costo argentino que le llamamos: el costo logístico, costo de monopolios, de envases. Además, la competencia que está generando el ingreso de productos importados con valores muy competitivos”.

Ante este panorama, Angeleri detalló cómo se da el problema de costos y la lucha contra los importadores. “Nuestros costos de producción fueron por el ascensor. Con una inflación del 115% anual, como fue el año pasado, hoy fabricamos una lata con un costo de aproximadamente 1700-1800 pesos. Pero lo que es peor es que llega a la góndola a $2500, y al lado tenés una lata de atún importada a $1600”.

Angeleri se refirió a otro problema que señalan los empresarios, el tipo de cambio. “Se hace muy interesante importar, y nosotros no podemos competir con la producción nacional. Estamos con el negocio de Andrés, como digo yo, producimos a cuatro, vendemos a tres. Puedes estar así un tiempo, pero no eternamente, porque llega un momento en donde te fundiste”.

Como forma de salir de esta situación, el ex director de Pesquera Veraz reconoció que el sector “no va a poder tener un mejor tipo de cambio”, pero que en contrapartida “está solicitando otro tipo de medidas, como una reforma impositiva que nos ahoga fiscalmente, una reforma laboral, muchas desregulaciones que serían muy beneficiosas, actualizaciones de convenios colectivos de trabajo que tenemos del año 70”.

De todos modos, aseguró que el diálogo con el Gobierno nacional no existe. “No hay comunicación. Nunca hubo, básicamente. No estamos en agenda y, además, me parece que es un poco el modelo que pregona este Gobierno: si no sos competitivo, cerrá tus puertas y sé competitivo en otra cosa. ‘Yo me voy a encargar de la macro, la micro se encarga cada uno’. Lo que frustra un poco es que para poder crecer en la micro hay un montón de reformas que son necesarias y que no alcanzaron con las pocas que se hicieron hasta el momento”.

Por eso, reconoció el empresario, están pensando en la reconversión del negocio. Por ejemplo, “la importación, principalmente en lo que respecta al atún. Después analizaremos también con la caballa, que es el caballito de batalla de las conserveras en Mar del Plata”.