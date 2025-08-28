A ocho días de los violentos disturbios ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, la Justicia emitió órdenes de captura nacional e internacional contra ocho barrabravas identificados como responsables de los ataques.

El juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, ordenó nueve allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, a pedido del fiscal Mariano Zitto. Sin embargo, los procedimientos no lograron dar con los sospechosos, seis de los cuales están imputados por tentativa de homicidio y otros dos por lesiones graves.

Durante los operativos se secuestraron prendas vinculadas a los acusados, camperas, zapatillas y gorras con la insignia de Independiente, además de tres teléfonos celulares y elementos de importancia para la investigación. Frente a la ausencia de los buscados, la Justicia resolvió activar el pedido de captura internacional.

La investigación judicial ya abrió 19 causas por lo sucedido, que van desde lesiones graves hasta robo en poblado y en banda, todas agravadas por haberse producido en el marco de un espectáculo deportivo.

En paralelo, la Conmebol inició un expediente disciplinario que podría derivar en sanciones severas. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, condenó los hechos y señaló que “un grupo de delincuentes disfrazados de hinchas” protagonizó la violencia, asegurando que pedirá que no puedan volver a ingresar a un estadio.

La llave de los octavos de final, interrumpida por los incidentes, definirá al próximo rival de Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana, programados entre el 18 y el 25 de septiembre.

Fuente: Infobae