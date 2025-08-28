Independiente de Avellaneda

Independiente: emitieron captura nacional e internacional contra ocho barras por los incidentes en Avellaneda
La decisión de Conmebol sobre el futuro deportivo de Independiente se espera en los próximos días.
La decisión de Conmebol sobre el futuro deportivo de Independiente se espera en los próximos días.
Damián Pérez y Federico Vera fueron expulsados en el "Rojo", y a la "Academia" le anularon un gol por offside. Fue 0-0 en el Cilindro.
A través de un mensaje en X, el mandatario calificó la situación como “inadmisible” y remarcó que “la justicia deberá determinar a los responsables”.
La ministra de Seguridad lo expresó durante una conferencia de prensa con su par del Interior de Chile, José Antonio Viera-Gallo.
Así lo resolvió el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, a partir de un pedido del fiscal.