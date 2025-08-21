El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Ads

El enfrentamiento entre hinchadas obligó a suspender el encuentro tras disturbios, lanzamiento de objetos y una invasión de campo que derivó en heridos y detenidos.

Boric aseguró que la prioridad de su Gobierno es atender a los compatriotas afectados, garantizar asistencia médica inmediata y velar por los derechos de los detenidos.

Ads

Puede interesarte

“Estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para proteger a nuestros ciudadanos”, explicó. Además, instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a presentarse en la comisaría y el hospital donde fueron trasladados los hinchas chilenos.

El mandatario chileno subrayó que “nada justifica un linchamiento” y advirtió sobre la irresponsabilidad en la organización del partido, que ya es investigada por las autoridades argentinas y la Conmebol.

Ads

Los disturbios comenzaron en el entretiempo, con enfrentamientos en la tribuna visitante y el lanzamiento de butacas hacia la parcialidad local. Tras un ingreso de la policía y la irrupción de hinchas en el campo de juego, el árbitro decidió la suspensión definitiva por falta de garantías.

Todavía no se confirmó la cantidad de heridos ni el detalle de las lesiones. En tanto, se esperan definiciones de la Conmebol y la Justicia argentina sobre las sanciones y responsabilidades de los incidentes que pusieron en jaque la seguridad en Avellaneda.

Fuente: Infobae