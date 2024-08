Un hecho increíble ocurrió en la selección sub-17 de Indonesia. El director técnico convocó 32 jugadores para las Eliminatorias de la Copa Asiática de la AFC Sub-17 2025 y entre ellos figuraba un joven llamado Lionel Messi.

El defensor de 16 años es oriundo de Yakarta y juega en Asiop FC. Fue citado por el entrenador para las clasificatorias del torneo continental, donde participan 43 selecciones divididas en 10 grupos y solo 15 logran clasificar a la fase final. La cuenta oficial de la selección dio a conocer la lista y la imagen no pasó desapercibida.

El nombre completo del joven es Lionel Messi Al Fachri. Junto al combinado sub-17 intentará clasificar a la competencia. Los partidos que disputará el adolescente se jugarán entre el 19 y el 27 de octubre.

Además, tanto Messi como los otros 31 futbolistas buscarán impresionar al entrenador Nova Arianto para ganarse también un lugar en las eliminatorias para el Mundial Sub-17 de 2025.

Indonesia compartirá grupo con Australia, Kuwait -selección donde se disputará la copa- e Islas Marianas del Norte. Los diez ganadores de grupo y los cinco mejores segundos clasificados se pasarán a la ronda final que se disputará en Arabia Saudita del 3 al 20 de abril de 2025.

Un integrante del grupo que vandalizó la mansión de Lionel Messi explicó por qué eligieron ese objetivo

Bilbo Bassaterra, integrante del grupo Futuro Vegetal que vandalizó la mansión de Lionel Messi en Ibiza, habló con TN para explicar los motivos por los cuales eligieron ese objetivo.

Primero, el ambientalista aclaró sobre la organización: “Somos un colectivo de desobediencia civil no violenta contra la crisis climática, entonces hacemos este tipo de protestas llamativas que a veces rozan la ilegalidad”.

Enseguida, Bassaterra expresó: “Elegimos la mansión que tiene Messi en Ibiza por varias razones: primero porque él es un ícono, probablemente el deportista más famoso, y todo lo que se hace en torno a su figura se magnifica muchísimo”.

Y agregó: “Por otra parte, esta mansión se construyó sin permiso de obra, salteándose todas las vías administrativas y además vulneran dos leyes ambientales, por peligro de derrumbe (que se caiga la vivienda por el desprendimiento de la tierra) y que está en una zona de especial de vulnerabilidad de acuífero. Esta semana en Ibiza se decretó estado de emergencia por la sequía”.

Según contó el ambientalista, “el ayuntamiento declaró la obra como ilegal hace más de un año, durante todo este proceso la administración pública ha intentado pararla, pero debido a cómo funcionan las cosas, la construcción ha continuado y terminado”. Y reveló: “Hemos acudido en muchísimas ocasiones a organizar protestas, pero la repercusión es menor. Si protestas en museos, aeropuertos o la mansión de Messi, es mundial”.

Bassaterra exigió: “Las cosas tienen que cambiar: no podemos seguir con un sistema que genera una degradación ambiental tan grande. En Argentina lo saben bien, hay comunidades que no tienen agua potable y se priman los productos agrotóxicos frente a los que pueden ayudar que haya una soberanía alimentaria para la población. Es un síntoma más de un sistema económico y político que no da para más”.

Por último, aclaró que la pintura “con una manguera sale” y cerró: “Si Messi está viendo este programa, ahora tiene la oportunidad de sumarse a la lucha por el ambiente”.

Fuente: TN