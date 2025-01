En el segundo juego de la gira que lleva adelante Peñarol en la Liga Nacional, parecía que podía tener una buena noche en La Banda y traerse un triunfo. Sin embargo, dilapidó una diferencia de 21 puntos que supo sacar para caer ante Ciclista Olímpico por 78 a 72 para quedar nuevamente con récord negativo en la competencia (8-9).

Luciano González volvió a ser el más destacado con 24 puntos mientras que Marcus Thomas anotó 19. Otro de los destacados fue Lucas Andújar que no le tocó aportar muchas unidades, pero tomó 14 rebotes. En el local, José Defelippo con 23 tantos y 9 tableros fue la figura, pero Philipp Lockett hizo un doble-doble (10 puntos y 12 rebotes).

El conjunto marplatense tuvo un gran primer cuarto. “Chuzito” González se transformó en líder rápidamente, pero estaba efectivo en todas las posiciones. Se puso 21-9 defendiendo duro del otro lado de la cancha y llegó a sacar una máxima 15. En algún momento, el local iba a reaccionar y fue sobre el final con Lockett y Defelippo, dos ex Peña, como goleadores. Se fueron al banco con victoria de la visita por 27-17.

Al Thornton con la marca de Schriver. (Foto: Prensa Olímpico)

En dos minutos del segundo cuarto, el plantel de Laginestra hizo un 9-0 y llevó a una nueva máxima de 21 (20-41). Capelli tuvo que pedir minuto para frenar a Peñarol que estaba corriendo mucho la cancha y se siente cómodo en esa situación. Cuando mejor estaba, empezó a perderse en el juego. Ya no tomó buenas decisiones en ofensiva y quedó desprotegido en su aro por lo que se achicó una diferencia que era justa. Fue 48-35 en favor de los marplatenses al entretiempo.

Luciano González buscando a Bednarek. (Foto: Prensa Olímpico)

Parecía que Peñarol había aprendido la lección del cuarto anterior porque salió con buena energía y efectividad para ampliar nuevamente la ventaja a 18 puntos, pero otra vez, como hace 48 horas en La Rioja, el cierre del tercer cuarto no fue para nada bueno. Lo pudo aprovechar el conjunto bandeño liderado por Defelippo para ponerse apenas a 4 puntos en el epílogo del parcial. Entraron a los 10 minutos finales con victoria por 61-57.

Marcus Thomas llevando el balón. (Foto: Prensa Olímpico)

Esa inercia negativa se extendió al último tramo. Los errores estaban a la orden del día y en un minuto y medio lo empató el dueño de casa en 61. Era un momento para dar la cara porque Olímpico no bajó su intensidad, pasó al frente por tres, pero ahí fue cuando se puso la capa de superhéroe Marcus Thomas anotando 4 puntos consecutivos. No era un buen cierre de noche porque Peñarol erró tres triples a pie firme de manera consecutiva y no pudo finalizar aquello que tan bien había construido en el primer tiempo.

Fue derrota 78-72 en el segundo partido de la gira y ahora tendrá que enfrentar el sábado al mediodía a Quimsa de Santiago del Estero en el Estadio "Ciudad.