En el marco del Plan MGP-Conecta, el Municipio completó la instalación de infraestructura de conectividad que permitió integrar 12 cámaras de seguridad al sistema de monitoreo municipal en la plaza del barrio Colina Alegre, fortaleciendo las tareas de prevención y control en la zona.

La iniciativa se llevó adelante mediante un convenio con empresas privadas, que posibilitó el despliegue de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de los dispositivos. En tanto, la asociación de fomento del barrio fue la encargada de adquirir las cámaras de seguridad.

A partir de esta intervención, los equipos instalados quedaron conectados en tiempo real con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que amplía la cobertura del sistema de seguridad y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El programa MGP-Conecta, impulsado por la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejora de Proceso, tiene como objetivo reducir las brechas de conectividad, potenciar el uso de tecnología aplicada a la seguridad y acompañar el desarrollo de los barrios mediante soluciones concretas, a través de la articulación entre el sector público y privado.

