camara de seguridad

Detienen a delincuente tras seguir sus pasos con las cámaras del COM
Había robado pertenencias personales del interior de una camioneta estacionada.
Había robado pertenencias personales del interior de una camioneta estacionada.
Fueron integradas al sistema de monitoreo en la plaza del barrio. Fue mediante un convenio con empresas privadas y la colaboración de la asociación de fomento.
Es la primera de su tipo en la zona. Además, se instaló una base de Tránsito, desde donde se coordinan operativos de control permanentes.