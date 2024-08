Por medio de un decreto, el Gobierno Nacional autorizó el pago electrónico de propinas en comercios vinculados a la gastronomía y hotelería. La medida se basa en el crecimiento del uso de las billeteras virtuales desde la pandemia.

En este sentido, Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, señaló en diálogo con El Marplatense que “hay 90 días para entender cómo va a ser el procedimiento técnico con respecto a lo que sería la separación de un posnet o medio electrónico particular para que la propina vaya separada de lo que es la facturación del local”.

Igualmente, “lo que es una realidad es que hoy el medio electrónico es el más utilizado y muchas veces se ve afectada la propina al momento del pago por no tener dinero físico”, destacó.

Por lo que “veremos cómo se implementa, la letra chica con respecto a cómo lo implementa el BCRA y cómo es a nivel de relación interna de los trabajadores en el reparto de esta propina”, afirmó.

Sobre las complicaciones que hay con el pago electrónico hasta el momento, contó que “un cliente viene, tiene una cuenta de 20 mil pesos y cuando llega la persona a cobrar le dice agregame 2 mil pesos de propina y eso a través del medio de pago, si bien lo que vos facturaste es menor, hoy tiene un gasto para el comercio”.

Puede interesarte

De modo que esta medida, “daría una mayor trasparencia, el objetivo es que lo administre el trabajador y no esté grabado. Si esto no tienen ningún tipo de adicional con respecto a la parte impositiva y es una entrega voluntaria del cliente, me parece que no sería un inconveniente”, aseguró.

No obstante, “sí creo que lo que se debe charlar es cómo se va a establecer ese sistema de reparto, de acuerdo a cómo están ordenadas las escalas de los trabajadores dentro del establecimiento para que no genere conflictos dentro del grupo de trabajo”.

“Buscamos claridad con respecto a la acumulación de la propina recaudada durante el día, cómo sería el reparto de dinero. Si es a través de un sistema cooperativista en el cual cada uno tiene porcentajes o en realidad es algo que va a seguir administrándolo los que recaudan la propina”, continuó.

En consecuencia, “lo que falta dialogar y creo que se dará a nivel nacional entre la gremial empresaria y el mismo sindicato de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, es esta implementación. Veo algo que puede ser positivo, es una necesidad que está dando la misma dinámica de la economía. Antes tenías un 20% con pago electrónico y un 80% con dinero físico y hoy es completamente al revés”.

“Creo que no está mal la medida, si se puede ordenar, separar y el trabajador administra su propina y la PyME se dedica a facturar lo que vende”, concluyó.