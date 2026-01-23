La provincia de La Pampa atraviesa una de las temporadas de incendios más severas de los últimos años. Según datos oficiales de Defensa Civil, ya son cerca de 170.000 las hectáreas afectadas por el fuego, que se inició en noviembre del año pasado y continúa avanzando con nuevos focos.

De acuerdo al organismo, 168.000 hectáreas fueron perjudicadas desde el comienzo de los incendios. Solo en diciembre, las llamas arrasaron con 83.000 hectáreas, concentrándose principalmente en dos zonas críticas: un foco en la intersección de las rutas provinciales 28 y 1, cerca de Bernasconi y General San Martín, y otro sobre la Ruta Provincial 12, a unos siete kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 35, al norte de Santa Rosa.

Nuevos focos tras tormentas eléctricas

En las últimas horas, tormentas eléctricas registradas entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves originaron cuatro nuevos incendios. Tres de ellos se concentraron en campos del paraje La Pastoril, a unos 30 kilómetros al noroeste de Santa Isabel, mientras que el cuarto se localizó en la zona de Naicó, a unos 45 kilómetros al sur de Santa Rosa.

En La Pastoril trabajaban dos dotaciones de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Victorica, mientras que en Naicó las tareas estuvieron a cargo de bomberos voluntarios de Ataliva Roca. Además, las autoridades confirmaron que otro foco en General Acha logró ser contenido a comienzos de la semana.

Desde el inicio de 2026, la situación se repite: en la primera semana de enero se registraron al menos cuatro incendios en apenas 48 horas, incluyendo focos entre Toay y Quehué y otro en el aeropuerto de la capital provincial.

Asistencia para productores afectados

Ante el impacto del fuego, el Gobierno provincial anunció una línea de créditos destinada a acompañar la recuperación productiva, especialmente de productores agropecuarios. A través del Ministerio de Producción, se informó que los montos disponibles van desde $4.000.000 hasta $100.000.000, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Pampeanas (FoGaPam).

Los préstamos permitirán reconstruir infraestructura dañada, adquirir bienes de capital y cubrir capital de trabajo, con una cobertura de hasta el 80% de la inversión total, un plazo máximo de 48 meses y hasta seis meses de gracia. La tasa será fija del 28% nominal anual durante el primer año y variable a partir del segundo.

Mientras continúan las tareas para controlar los focos activos, las autoridades reiteraron el llamado a la precaución extrema ante condiciones climáticas que siguen siendo favorables para la propagación del fuego.

Fuente: Infobae