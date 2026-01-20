Los incendios forestales que afectan a Chubut registraron nuevas reactivaciones en las últimas horas, luego de varios días en los que los focos principales habían sido contenidos. Las condiciones climáticas adversas, con temperaturas elevadas y cambios en el viento, obligaron a reforzar el despliegue en distintos sectores de la Comarca Andina, especialmente en Puerto Patriada y Bahía Las Percas, dentro del ejido de Epuyén.

Desde el mediodía, una densa columna de humo volvió a ser visible desde distintos puntos de la región, lo que encendió la alarma entre vecinos y autoridades. En ese contexto, más de 250 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, trabajaron durante toda la jornada en tareas de combate directo, enfriamiento y repaso de líneas de contención para frenar el avance del fuego.

Según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), las llamas ya consumieron más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo desde el inicio del siniestro, hace aproximadamente dos semanas. El origen del incendio aún no fue determinado y se espera un parte oficial actualizado con mayores precisiones.

Durante la tarde, los focos se reactivaron principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, además del campo de Payan Delgado, donde se operó mayormente con medios aéreos debido a la dificultad de acceso terrestre. También se detectaron puntos calientes dentro del perímetro controlado en sectores como El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, que pudieron ser contenidos sin que se propagaran a nuevas áreas.

El operativo es coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y cuenta con la participación de brigadistas de Chubut y Neuquén, personal del Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF de El Bolsón y Bariloche, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, además de municipios y organismos sanitarios de la región. En total, 252 personas intervienen entre brigadistas, pilotos, meteorólogos, coordinadores y equipos de apoyo.

En paralelo, se confirmó que un brigadista comunitario de 42 años, oriundo de Lago Puelo, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir graves heridas mientras combatía el fuego. El trabajador fue trasladado en un avión sanitario a Trelew y, según el último parte médico, se encuentra estable y bajo monitoreo permanente.

Mientras continúan las tareas en terreno, las autoridades mantienen el estado de alerta y no descartan nuevas reactivaciones si persisten las condiciones meteorológicas adversas.

