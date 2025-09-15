Vecinos y agrupaciones ambientalistas de la zona de Acantilados revelaron que detectaron movimientos ilegales de arena, avance del sector privado en el espacio público y un incendio que levanta sospechas.

Al respecto, declararon en diálogo con El Marplatense que “el incendio intencional en la reserva del Paseo Costanero Sur, justo en el frente costero de Costa Azul, no es un hecho aislado. Es parte de una secuencia que huele a negocio, a abandono planificado, y a una estrategia de vaciamiento del espacio público”.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20 y fueron los bomberos del Cuartel San Jacinto el que logró controlar el foco ígneo rápidamente. En este sentido, indicaron que “quemar la reserva por la noche es una forma de borrar lo que molesta: lo comunitario, el derecho al disfrute, a la playa pública, al paisaje compartido”.

Por otro lado, denunciaron que el Municipio no interviene en la situación: “El abandono no es desidia, es complicidad. Desde el año 2016 sostenemos que cuando no hay mantenimiento, señalización, ni presencia estatal en estos espacios, se habilita el terreno para que algo pase”.

En este línea, aseguraron que “ la falta de luminarias, cámaras y presencia municipal no solo favorece el abandono, sino que crea zonas liberadas. Si el espacio público se vuelve peligroso, se vuelve descartable, y si se descarta, se privatiza”.

“Lo que antes era reserva, paseo, encuentro, se transforma en lote, en proyecto inmobiliario, en render de lujo. Y lo hacen sin decirlo. Lo hacen quemando, dejando que el abandono avance, y luego presentando ‘soluciones’ que no incluyen ni a la comunidad ni a la historia del lugar”, concluyeron.

