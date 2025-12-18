Un incendio se registró este jueves en el subsuelo del Hotel Ártico, ubicado en Avenida Colón al 2300, en pleno centro de Mar del Plata. El hecho motivó un importante operativo de emergencia, aunque no se registraron heridos ni víctimas.

Según se informó desde el Cuartel de Bomberos Centro, el alerta ingresó a través de una comunicación radial y de inmediato se despacharon una autobomba y un camión cisterna hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos constataron un foco ígneo en el subsuelo del edificio, por lo que se dispuso la evacuación total de los ocupantes del hotel de manera preventiva. En paralelo, se inició la búsqueda del incendio mediante el uso de cámara térmica, logrando localizar el foco en la sala de máquinas.

Una vez identificado el origen del fuego, el personal procedió a realizar las tareas de extinción, logrando controlar la situación. Al cierre del operativo, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales.

