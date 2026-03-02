Obras Sanitarias Mar del Plata informó que el incendio registrado en las inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se encuentra contenido y en proceso de extinción, mientras continúan las tareas de enfriamiento y control en el sector.

Según se indicó, el foco ígneo se habría iniciado en la zona de Parque Peña y, desde el primer momento, se dio intervención inmediata a los Bomberos. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones, incluida una unidad de Bomberos de Santa Clara, con el apoyo de Defensa Civil, que coordinó las acciones para contener y extinguir el fuego.

De manera simultánea, personal técnico de OSSE activó los protocolos preventivos correspondientes y mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones para garantizar el normal funcionamiento del sistema, que continúa operando sin inconvenientes. Actualmente el área permanece bajo observación para evaluar la evolución de la situación, especialmente en función de las condiciones del viento.

Desde la empresa señalaron que este accionar forma parte de un trabajo preventivo sostenido que se viene desarrollando desde hace meses para fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

En ese marco, detallaron que se realizaron acciones como la apertura de 3.000 metros de nuevos caminos internos para mejorar el acceso y facilitar maniobras de contención, el arado de 10.000 metros lineales para generar cortafuegos que eviten la propagación dentro del predio o hacia zonas cercanas, y la incorporación de un acoplado cisterna de 4.000 litros con motobomba contra incendios, reacondicionado por personal propio y disponible para respuesta inmediata.

