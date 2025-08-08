Las secretarías de Salud y de Obras y Planeamiento Urbano inauguraron el edificio de la guardia 24 horas del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2, en el predio ubicado en el Puerto (José Hernández, entre Magallanes, 12 de Octubre y Marcelo T. de Alvear).

Según se detalló, esta primera etapa de la obra abarca una superficie cubierta de 575 metros cuadrados, integrando los sectores de guardia y atención primaria en un mismo edificio, con una proyección de alcanzar los 1350 metros cuadrados en su segunda etapa.

El nuevo CAPS N°2 presta servicios de atención primaria a una amplia área programática que incluye los barrios Florencio Sánchez, Termas Huinco, Juramento, Las Avenidas, Parque Independencia, Nuevo Golf, Lomas del Golf, Cerrito Sur, El Progreso, El Martillo, Cerrito y San Salvador.

Viviana Bernabei, secretaria de Salud de la comuna, destacó que este tipo de guardia “cambia el paradigma de lo que ha sido hasta ahora la atención en guardia de los centros de salud del primer nivel de atención, ya que se incorporan camas de internación para personas que, sin requerir traslado a hospitales, puedan ser evaluadas y regresar a su domicilio o ser derivadas a centros de mayor complejidad. Esto marca un antes y un después en este sistema de atención”.

Asimismo, Bernabei subrayó que “se logra recuperar una sala de rayos de lo que era la estructura que había funcionado en Guanahani y que, luego con el traslado a SOIP, se perdió. También va a haber una sala de ecografías en este nuevo centro de atención, que permitirá realizar ecografías generales y ecocardiografías”.

La obra, financiada íntegramente con fondos municipales mediante una licitación pública, generó aproximadamente 60 empleos directos y 180 indirectos durante su construcción, señalaron desde la Municipalidad. Se desarrolló en una sola planta que aprovecha el entorno natural, garantiza iluminación y ventilación natural, y asegura la accesibilidad universal.

Ubicado cerca de la avenida J.B. Justo, el CAPS N°2 establece una conexión directa con el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), el Hospital Interzonal General de Agudos y el Hospital Interzonal Materno Infantil. Además, se encuentra en un entorno que incluye el Hogar Municipal de Ancianos, el Jardín Municipal N°1 y las plazas Carlos Gardel y Calabria.

El edificio cuenta con un diseño funcional que distingue los sectores de uso público, técnico y de emergencias. Incluye un hall, sala de espera, sanitarios públicos, sector de emergencias con admisión, enfermería, consultorios, office, sala de rayos, ecografías, dormitorios de guardia, depósitos y áreas técnicas. Un patio interior con un árbol preexistente articula los diferentes espacios.