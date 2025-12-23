El próximo lunes 29 a las 18:30 se inaugurará en el Hotel Costa Galana la muestra fotográfica Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo, organizada por el viceconsulado Honorario de España en General Pueyrredon y la delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires. La misma representa a todos los territorios integrados hasta ahora en la Federación Europea del Camino de Santiago.

Ads

Paisajes, caminos, patrimonio cultural y peregrinos de Polonia, Ucrania, Lituania, Croacia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Francia, España y Portugal forman parte de una geografía sagrada, una creación cultural común llamada Camino de Santiago. La peregrinación a Compostela, que comenzó en el Siglo IX, ha desarrollado a lo largo de los siglos un rico acervo de conocimientos y cultura, constituyendo uno de los pilares más sólidos de la identidad europea.

Las imágenes muestran claramente la huella de este itinerario cultural. Territorios, caminos, ciudades históricas, iglesias y peregrinos de Vilnius en Lituania y Toruń y Pomorskie en Polonia; patrimonio cultural ucraniano y caminos en Vinnytsia; ciudades, templos y caminos en la costa adriática, en Dubrovnik, Istria y Šibenik; el camino de Compostela en Toscana, representado por el cruce de rutas de peregrinación llamado Borgo Sansepolcro, y la Compostela italiana, Pistoia, cuya catedral alberga una reliquia del apóstol desde el siglo XII.

Ads

Puede interesarte

Otros caminos y patrimonio histórico en la provincia holandesa de Limburgo y la belga de Namur, donde también se conserva una reliquia de Santiago el Mayor; continuando en Francia con sus caminos a Compostela y en España con el Camino Francés, a través de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia; y también con las rutas del norte, representadas por el Camino Lebaniego, en Cantabria, y las rutas asturianas, entre las que siempre destaca Oviedo. También se presenta un resumen del Camino Mozárabe de Santiago en Andalucía, representado por el territorio y el arte de Córdoba.

Por último, una evocación del Camino de Santiago en Portugal, en las tierras de Vila Pouca de Aguiar y las otras rutas portuguesas que conducen a Compostela, representadas por el Monte do Gozo, primer emplazamiento del Camino Francés desde el que se divisa la ciudad del apóstol, y el Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana, joya del arte medieval europeo.

Ads

La inauguración de la exposición contará con la presencia de la vicecónsul de España en General Pueyrredon, Claudia Alvarez Argüelles y el delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, entre otras personalidades locales y miembros de la colectividad española en la ciudad. La muestra podrá visitarse todos los días, de 11:00 a 19:00, hasta el 31 de enero.