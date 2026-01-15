Un hombre de 51 años, de profesión mecánico, fue imputado por encubrimiento esta tarde durante un operativo policial en la zona norte de la ciudad, donde fue interceptado cuando circulaba con un vehículo que tenía la chapa patente cambiada.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la avenida Constitución y Félix U. Camet y estuvo a cargo de personal de la Dirección de Delitos contra la Propiedad Automotor, que se encontraba abocado al Operativo Sol a Sol 2025/2026.

Según se informó, durante el control, los efectivos observaron un automóvil Peugeot 208, color gris plata. Al interceptarlo y realizar el cotejo de la numeración de chasis y motor con el sistema informático, constataron que el dominio exhibido no correspondía al vehículo.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del vehículo.

No obstante, desde la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, se dispuso la realización de actuaciones por el delito de encubrimiento y se ordenó la liberación del acusado, no sin antes imputarlo por encubrimiento.

