Un hombre de 32 años fue aprehendido, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja, en un hecho ocurrido en el barrio Lomas de San Patricio, tras un operativo policial iniciado por un llamado al 911.

Ads

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el imputado había golpeado a la víctima, de 33 años, en la cabeza con un teléfono celular, provocándole lesiones leves, además de proferir amenazas contra su vida.

La víctima instó la acción penal y solicitó medidas cautelares en el marco de la causa.

Ads

Puede interesarte

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de lesiones y amenazas agravadas, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44.

Ads