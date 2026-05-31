Impulsan en la Provincia un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Prevención y Concientización de Noviazgos Violentos, destinado a instituciones educativas de nivel secundario, públicas y privadas, con el objetivo de prevenir y abordar la violencia en relaciones adolescentes en todo el territorio bonaerense.

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La iniciativa define como noviazgo violento a toda relación afectiva entre adolescentes en la que se presenten conductas de dominación, control, humillación, vigilancia o agresión física, psicológica, sexual o económica, sin necesidad de convivencia.

Entre sus principales objetivos, el programa busca identificar señales tempranas de alerta como micromachismos, control de redes sociales y aislamiento, promover vínculos basados en el respeto, la equidad y la autonomía, brindar herramientas de asistencia y denuncia, y sensibilizar a la comunidad educativa, incluyendo docentes, directivos y familias.

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El proyecto establece que los talleres y jornadas deberán abordar contenidos mínimos como el ciclo de la violencia y la escalada de agresiones, el consentimiento y la libertad sexual, la ciberviolencia y el acoso digital, y los mitos del “amor romántico” que justifican conductas de control o celos.

La implementación estará a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación en articulación con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el Estado provincial garantizará la capacitación continua de docentes y equipos de orientación escolar para la detección y el abordaje de casos.

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Según los fundamentos, la propuesta responde a una problemática creciente y muchas veces invisibilizada: la violencia en las primeras relaciones afectivas, que puede derivar en dinámicas más complejas en la vida adulta si no se interviene a tiempo.

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El texto también advierte sobre el impacto de las nuevas formas de vinculación atravesadas por entornos digitales, donde la ciberviolencia, el control de redes sociales y la difusión no consentida de contenido íntimo representan nuevas dimensiones del problema.

En ese sentido, se destaca el rol de las escuelas como espacios clave para la prevención, no solo a través de la información, sino mediante instancias de reflexión que permitan cuestionar patrones culturales y construir relaciones saludables.

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El proyecto del senador bonaerense del bloque PRO, Juan Manuel Rico Zini, sostiene que abordar esta problemática contribuirá a generar entornos educativos más seguros, reducir la deserción escolar y prevenir consecuencias en la salud mental, al tiempo que busca evitar la reproducción intergeneracional de la violencia.