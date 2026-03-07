Tras el caso del soldado que murió luego de ser extorsionado por una organización delictiva que actuaba desde la cárcel, surgió una propuesta para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las prisiones de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto apunta a impedir que los detenidos utilicen dispositivos móviles para comunicarse sin control con el exterior y así evitar que sigan realizando estafas, amenazas u otros delitos mientras cumplen condena. La medida plantea retirar los celulares que hoy poseen los internos y reforzar los controles del Servicio Penitenciario.

La discusión tomó fuerza después de la investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, quien fue víctima de una maniobra de extorsión llevada adelante por delincuentes que se encontraban presos. Los acusados lo engañaron mediante mensajes y llamados, presionándolo para que realizara transferencias de dinero bajo amenazas.

Según la causa judicial, los integrantes de la banda utilizaban teléfonos desde el interior de la cárcel para organizar las estafas, coordinar los cobros y mantener contacto con cómplices fuera del penal. La situación reavivó el debate sobre la falta de controles sobre los dispositivos móviles en el sistema penitenciario.

Con esta iniciativa, los impulsores buscan reducir la posibilidad de que los internos continúen delinquiendo desde prisión y reforzar la seguridad tanto dentro como fuera de las unidades carcelarias.



