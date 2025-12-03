El dolor de pecho típico de un infarto suele presentarse como una opresión intensa o quemante en el centro del pecho, que puede irradiar al brazo izquierdo, ambos brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula. Con frecuencia se acompaña de sudoración fría, náuseas, palpitaciones, falta de aire, palidez o una sensación de muerte inminente.

Ads

Sin embargo, existen formas menos típicas, especialmente en mujeres, adultos mayores y personas con diabetes, donde el dolor puede ser leve, confundirse con malestar digestivo o manifestarse como una fatiga inexplicable.

La Sociedad de Cardiología de Córdoba, junto con la Federación Argentina de Cardiología (FAC), trabajan desde 2021 en la instauración del Día del Dolor de Pecho, con el objetivo de alentar a la población a reconocer los síntomas y consultar de manera temprana.

Ads

Puede interesarte

En Argentina, diversos estudios muestran que la mayoría de las personas acude al médico demasiado tarde, perdiendo un tiempo crítico para evitar un infarto grave o sus secuelas.

En Córdoba, un análisis de más de 13.300 pacientes evaluados durante ocho años reveló que la demora promedio desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico supera las tres horas, incluso en los casos más graves.

Ads

A nivel nacional, el Registro ARGEN-IAM, con más de 7000 pacientes, confirmó que el 40% consultó después de tres horas y un 25% lo hizo recién pasadas seis horas.

Puede interesarte

La FAC subraya que la detección temprana y la consulta inmediata son claves para salvar vidas y reducir las secuelas de un infarto. La iniciativa busca instalar un día específico para sensibilizar a la población y promover la prevención cardiovascular.