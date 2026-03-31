El ciclo Impro al 2020 vuelve a la costa atlántica y anuncia una nueva fecha en Mar del Plata, consolidando su crecimiento dentro de la escena artística independiente con una propuesta que fusiona música en vivo, improvisación y performance.

Ads

Puede interesarte

El evento tendrá lugar el sábado 4 de abril desde las 20 horas en Club Tri, en una jornada que promete una experiencia distinta, atravesada por el humor y la experimentación escénica.

Ads

La grilla reúne a nombres destacados del circuito emergente como Mariana Mora, Cumbi Bustinza, Tomás Cutler, Sebastián Dativo, Julián Doregger y Matías Rosu, quienes serán parte de una noche donde el cruce de disciplinas y la espontaneidad serán protagonistas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a precios populares, tanto de forma online como en puntos de venta oficiales, con múltiples opciones de pago, incluyendo cuotas sin interés y promociones bancarias. Se trata de una fecha con cupos limitados, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación a través de Articket.

Ads

Impro al 2020 apuesta a repetir el impacto de sus presentaciones anteriores en la ciudad y posicionarse como uno de los eventos destacados del calendario cultural marplatense