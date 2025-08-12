Un insólito episodio sorprendió esta mañana a quienes circulaban por la intersección de Avenida Vértiz y Avenida Jacinto Peralta Ramos, cuando un camión cisterna de la empresa Ciageser sufrió una rotura estructural y literalmente se partió en dos mientras estaba en movimiento.

El vehículo, que transportaba líquido, quedó detenido ocupando gran parte de la calzada, generando un importante congestionamiento en la zona. Afortunadamente, no hubo heridos.

El hecho, llamó la atención de transeúntes y automovilistas, que no dudaron en registrar imágenes del curioso incidente. Las causas de la rotura aún se investigan, aunque no se descarta una falla mecánica en la estructura del chasis.

