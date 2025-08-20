Un Ford Fiesta que circulaba desde zona norte tomó una curva tras pasar el acceso de la escollera del camino superior y perdió el control.

Al respecto, Héctor Ragnoli, perito de tránsito, detalló en diálogo con El Marplatense que “quedó afectada la adherencia, subió a la vereda, impacta contra el paredón y queda colgando” .

Según el especialista, la infraestructura evitó consecuencias mayores. “Lo que hizo el paredón es absorber parte de la energía del auto, lo que generó una desaceleración y por suerte no siguió cayendo porque las consecuencias podrían haber sido distintas”, sostuvo.

Ragnoli señaló como hipótesis principal una distracción al volante. “Las causales pueden ser distracción; la conductora dijo que iba entre 40 y 60 km/h y en un momento perdió el dominio, clavó el freno, subió a la vereda e impactó contra el paredón”, explicó.

Respecto del saldo del siniestro, el perito confirmó que no hubo heridos. “Por suerte no hubo lesionados, falta hacer la alcoholimetría y la documentación está en regla”, concluyó.

Asimismo, Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, explicó que “el auto fue retirado por tránsito con una grúa, ahora queda la reparación y la persona va a tener que pagar el paredón”.

