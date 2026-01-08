Una vivienda ubicada en Gascón al 7700, en el asentamiento conocido como Villa Gascón, fue el escenario de un brutal asesinato que terminó con el incendio de un inmueble donde residía el principal sospechoso.

La víctima, un joven de 24 años recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en la vía pública. Un llamado al 911 alertó sobre la situación a los efectivos a las 9.30 de la mañana. Al llegar al lugar, ya se encontraba sin vida.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron identificar al presunto autor del disparo: un joven de 21 años que mantenía conflictos de vieja data con la víctima. De acuerdo a la información oficial, esas disputas previas habrían derivado en un enfrentamiento entre ambos. Además, se indicó que tanto la víctima como el imputado cuentan con antecedentes penales.

Tras conocerse el crimen, se produjeron incidentes en el barrio, ya que los vecinos incendiaron una de las viviendas vinculadas al imputado. El fuego fue sofocado por personal de Bomberos y no se registraron personas lesionadas.

Este fue el primer caso registrado el 2026 en Mar del Plata. La Fiscal Florencia Salas de la UFI N°1 se encuentra en el lugar para investigar las circunstancias del hecho.

Desde la fuerza policial también se recordó que el imputado ya había sido investigado recientemente en una causa por abuso de arma de fuego, con fecha 6 de enero de 2026, en la que se había solicitado un allanamiento que aún no había sido autorizado por la Justicia.

En cuanto a los antecedentes, se informó que la víctima tenía procesos penales por delitos como encubrimiento, hurtos y tentativas de robo, incluyendo hechos vinculados a motovehículos. En tanto, el imputado registra antecedentes por robo agravado, asalto y tentativa de robo en la vía pública.

