Ilustrador marplatense contó en redes cómo le chocaron el auto y el responsable se presentó en su casa
"Mucho gusto, soy el que te chocó el auto", fue la forma con la que el conductor rompió el hielo en su primer encuentro con el dueño del vehículo que dañó, que pertence al artista Andrés Crego.
El reconocido ilustrador marplatense, Andrés Crego, relató un insólito episodio que vivió en los últimos días, cuando un auto impactó contra su vehículo estacionado y se dio a la fuga. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado, ya que horas más tarde publicó un video en su Instagram y el propio conductor que lo chocó apareció en la puerta de su casa para hacerse cargo de los daños.
Según contó Crego en Los datos del día -por Radio Mitre Mar del Plata-, el hecho ocurrió “el miércoles a las 23, cuando sonó la alarma del auto y se escuchó un estallido”. Al salir de su vivienda, descubrió que su vehículo había sido violentamente impactado y vecinos que presenciaron la situación aseguraron que otro auto lo había chocado y escapado de la escena. “No sabíamos qué hacer porque tenemos seguro contra terceros y el costo total del arreglo iba a ser nuestro”, explicó.
De inmediato, el ilustrador comenzó a recopilar registros de las cámaras de seguridad de la zona y, al día siguiente, publicó un video en Instagram contando lo sucedido y pidiendo ayuda para identificar al responsable. La publicación se viralizó rápidamente y tuvo un gran alcance.
Lo inesperado ocurrió a la tarde: “Finalmente, a las 7 de la tarde suena el timbre, abro la puerta y un hombre me dice: ´Mucho gusto, yo soy el que te chocó con el auto´. No lo podía creer”, aseguró.
De acuerdo a Crego, el conductor le explicó que había sufrido una baja de presión mientras manejaba, perdió el control y terminó chocando. Tras golpearse en la cabeza, se asustó y se fue del lugar, incluso pasando por un hospital. El día posterior intentó contactarse con el damnificado a través de las redes sociales, pero los mensajes quedaron en solicitudes ocultas, y también fue hasta el lugar del choque, pero la primera vez no pudo dar con el dueño del auto.
“Lo invité a pasar a mi casa, hablamos y me dijo que estaba dispuesto a pagar todos los arreglos. La gente buena sigue existiendo, la gente responsable también y uno nunca sabe cómo va a reaccionar en un momento así, pero valoro que se haya presentado”, destacó el artista.
Actualmente, ambos se encuentran en contacto para resolver la reparación del vehículo y debido a que el ilustrados utiliza las redes sociales para difundir sus trabajos, pudo darle una mayor visualización al pedido de ayuda y encontrar al responsable, que en este caso fue una persona honesta y dispuesta a cooperar.
