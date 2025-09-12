El reconocido ilustrador marplatense, Andrés Crego, relató un insólito episodio que vivió en los últimos días, cuando un auto impactó contra su vehículo estacionado y se dio a la fuga. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado, ya que horas más tarde publicó un video en su Instagram y el propio conductor que lo chocó apareció en la puerta de su casa para hacerse cargo de los daños.

Según contó Crego en Los datos del día -por Radio Mitre Mar del Plata-, el hecho ocurrió “el miércoles a las 23, cuando sonó la alarma del auto y se escuchó un estallido”. Al salir de su vivienda, descubrió que su vehículo había sido violentamente impactado y vecinos que presenciaron la situación aseguraron que otro auto lo había chocado y escapado de la escena. “No sabíamos qué hacer porque tenemos seguro contra terceros y el costo total del arreglo iba a ser nuestro”, explicó.

De inmediato, el ilustrador comenzó a recopilar registros de las cámaras de seguridad de la zona y, al día siguiente, publicó un video en Instagram contando lo sucedido y pidiendo ayuda para identificar al responsable. La publicación se viralizó rápidamente y tuvo un gran alcance.

Lo inesperado ocurrió a la tarde: “Finalmente, a las 7 de la tarde suena el timbre, abro la puerta y un hombre me dice: ´Mucho gusto, yo soy el que te chocó con el auto´. No lo podía creer”, aseguró.

De acuerdo a Crego, el conductor le explicó que había sufrido una baja de presión mientras manejaba, perdió el control y terminó chocando. Tras golpearse en la cabeza, se asustó y se fue del lugar, incluso pasando por un hospital. El día posterior intentó contactarse con el damnificado a través de las redes sociales, pero los mensajes quedaron en solicitudes ocultas, y también fue hasta el lugar del choque, pero la primera vez no pudo dar con el dueño del auto.

“Lo invité a pasar a mi casa, hablamos y me dijo que estaba dispuesto a pagar todos los arreglos. La gente buena sigue existiendo, la gente responsable también y uno nunca sabe cómo va a reaccionar en un momento así, pero valoro que se haya presentado”, destacó el artista.

Actualmente, ambos se encuentran en contacto para resolver la reparación del vehículo y debido a que el ilustrados utiliza las redes sociales para difundir sus trabajos, pudo darle una mayor visualización al pedido de ayuda y encontrar al responsable, que en este caso fue una persona honesta y dispuesta a cooperar.