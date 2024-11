Ignacio Guerrico, lateral izquierdo de Aldosivi, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) a poco más de una semana de haber conseguido el campeonato y el ascenso a la máxima categoría del futbol argentino con su equipo.

“Son esos momentos donde uno donde uno piensa que se tiene que dar y se da. Así de locas las cosas y están a último momento porque detrás de eso está la recompensa. La verdad que fue una alegría y mezcla de emociones ese momento que es difícil describir”, comenzó.

El futbolista que llegó a la institución del puerto a principios de este año, comentó lo que fue la apuesta de dejar el futbol de Eslovenia (jugaba para el Maribor), para disputar un torneo en su país y dijo: “La verdad que fue una apuesta la más grande de mi carrera hasta ahora, porque me quedaba un año y medio más de contrato allá y resigné mucho de lo económico, de la comodidad, para ir en busca de la gloria. También mi esposa resignó muchísimo porque teníamos un estilo de vida y unas comodidades, la verdad que se extrañan, obviamente. Me atrajo mucho la idea de Aldosivi de buscar la gloria y la verdad que me salió bien. Pero bueno, también tengo que agradecer a mi esposa, a mi familia, que se bancaron tener este cambio de vida”.

Más allá de lo conseguido a nivel grupal, Guerrico analizó su rendimiento personal y expresó: “Yo siento que hice la verdad uno de los mejores torneos de mi carrera. Estoy muy conforme con mi rendimiento, si bien obviamente tuve altibajo como tuvimos todos en el plantel, la verdad que estoy súper conforme con las situaciones que me tocó afrontar también de a veces salir y pelearla y seguir y nunca resignarme. No hay que pasar por alto que para mí es el torneo más difícil del mundo y poder ser campeón es la gloria eterna. No tengo palabras para describir lo que significa poder salir campeón de este torneo tan difícil”.

En este sentido, realizó un contraste del fútbol de Europa con el sudamericano y contó: “Allá es un ambiente mucho más respetuoso, mucho más distante donde uno si pierde un partido puede salir a comer o a caminar y no pasa nada. Y bueno, son cosas que acá se hacen difíciles. Acá me llamó la atención en la caravana, la gente, el estado de agradecimiento, la cantidad de remeras que nos tiraban para firmar. Son muchas cosas que no me habían pasado nunca y me llaman la atención de cómo vive el argentino”.

Finalmente, aseguró que se sigue entrenando con el mismo nivel de intensidad para no perder el nivel y habló de su futuro en el club: “Yo tengo un contrato hasta el 31 de diciembre acá en Aldosivi. No he hablado con nadie todavía. ¿También es un poco pronto, no? Porque hace poco cumplimos el objetivo. Pero tampoco me he preguntado a mí mismo o he hablado con mi esposa a ver qué se viene para el año que viene. Todavía sigo un poco en esa nebulosa de entrenamiento, de festejar el torneo y no tuve el tiempo como para para decidir”, cerró.