Peñarol tuvo un extraño Torneo Interligas donde no tenía expectativas de cumplir un rol destacado, pero se encontró con una seria y destacada respuesta de los jugadores jóvenes del plantel que sumaron muchos minutos y dieron la cara.

Entre los más destacados estuvo Ignacio Bednarek que en una posición donde hoy no tiene muchas opciones, como las del pivot, levantó la mano y dijo presente. En Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el interno rosarino indicó que “fue todo positivo. Nosotros fuimos con la mentalidad de competir. Por ahí nos llevamos la sorpresa de que competimos por demás, porque prácticamente tuvimos la posibilidad de ganarle a los tres equipos contra los que enfrentamos en la fase de grupos. Si bien fuimos con menos fichas terminamos jugando con seis jugadores, pero igualmente le hicimos frente a todos los equipos que nos tocó enfrentar”.

Encontrar una respuesta a ese destacado rendimiento, para “Nacho” no fue difícil porque tiene que ver con el trabajo de años: “tiene que ver con todos los años que venimos trabajando juntos, hace dos años más o menos que estamos juntos con Tolosa y Chiaraviglio, siempre la misma cantidad de horas de entrenamiento tenemos los tres, sumamos horarios extra de pesas, de laburo y demás. Eso empezó a dar su fruto. Siempre tratamos de dar al máximo los tres y en algún momento eso se iba a notar en la cancha”.



Hubo una gran repercusión del trabajo que hicieron y ahora tendrá que ocupar un rol importante también en el clásico del viernes: “Los hinchas estaban contentos, a ellos siempre les gustó que jueguen los pibes. Pasó en su momento con Valinotti y Monacchi que empezaron a dar sus pasos en la liga. Les gusta ver que los chicos jóvenes que salen del club, le metan garra cuando tengan que estar en la cancha”, reconoció sabiendo la importancia de darlo todo ante cada oportunidad.

Los juveniles tienen la particularidad de siempre pelear por un lugar, pero no siempre conseguirlo cuando la competencia empieza a fluir en la Liga Nacional. En ese contexto, Bednarek destacó que “por lo general lo más importante es mantenerse fuerte en la cabeza”. Luego contó su experiencia: “Me ha pasado años anteriores decir capaz que esta vez me toca y viene un americano y aflojo un poco, pero después me terminé dando cuenta que tiene que ser todo lo contrario. Si viene alguien tenés que esforzarte más e ir a sacarle el puesto. Siempre trato de exigirme al máximo, sea quien sea el jugador que tenga enfrente y entreno para sacarle el puesto sea como sea y dar lo mejor a mí. Si no le puedo sacar el lugar, me sirve individualmente para mejorar como jugador”.



Buscando su evolución, en la última temporada decidió ir a jugar la Liga Argentina con Provincial de Rosario, su ciudad natal y le sirvió: “Me pasaba que estaba en Liga de Desarrollo y al ser una de las fichas más grandes, el roce no era el mismo que con Liga Argentina, porque había equipos que tenían internos extranjeros que eran fuertes. Me ayudó mucho para mi juego, saber en dónde estoy parado y con qué mentalidad tengo que afrontar los partidos. Al principio me costó como entrar en ritmo en la categoría, pero fui mejorando. Eso me ayudó ahora a estar como estoy hoy”, remarcó.