Un hombre que habría intentado realizar estafas en distintos comercios fue identificado y detenido durante un operativo de prevención del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM).

El hecho ocurrió en la madrugada, cuando agentes del CPM detectaron a un trapito que presuntamente había intentado estafar en un kiosco utilizando tarjetas ajenas. Minutos antes, desde el 911 se había alertado que un hombre con características similares estaba recorriendo locales de la zona con la misma modalidad.

Tras advertir la maniobra, el sospechoso intentó escapar. Desde el COM se desplegó un seguimiento en tiempo real, mientras móviles de la Patrulla Municipal realizaban una recorrida dirigida por las imágenes de las cámaras.

El hombre fue ubicado primero en Colón y Santiago del Estero, y finalmente interceptado en Belgrano y Santiago del Estero, donde fue reducido y aprehendido por los agentes.

Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la justicia y se labraron las actuaciones de rigor.

