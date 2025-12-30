Un operativo preventivo de la Prefectura Naval Argentina permitió demorar a dos adolescentes de 15 y 16 años, quienes circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro activo en la zona céntrica de la ciudad.

El procedimiento se inició pasadas las 18 del lunes, cuando efectivos de Prefectura Naval Argentina, que realizaban recorridas de rutina, fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de dos jóvenes a bordo de una moto blanca que aparentemente estarían armados, en inmediaciones de Nasser y Moreno.

Con los datos aportados, el personal logró visualizar a los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial. La huida finalizó en Tres Arroyos y Brown, donde fueron interceptados con la colaboración de efectivos de la Comisaría Decimosegunda.

Al cursar el rodado por el sistema informático, se constató que la motocicleta poseía pedido de secuestro activo desde el 22 de diciembre de 2025, a requerimiento de la Comisaría Cuarta, en el marco de una causa por robo.

Tomó intervención el Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Walter Martínez Soto, quien dispuso la notificación de formación de causa por el delito de encubrimiento y la posterior restitución de los menores a sus progenitores.

