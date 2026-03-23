De cara a las celebraciones de Pascua, el rubro de las golosinas ya mueve su oferta con precios mayoristas pensados tanto para comerciantes como para consumidores finales. En este contexto, Orfei Golosinas presentó un amplio surtido de huevos de chocolate y figuras con valores que buscan posicionarse como una oportunidad en el mercado.

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Entre las opciones más accesibles se destacan los huevos de Pascua de 12 gramos a $599 y los de 20 gramos a $999. También hay alternativas intermedias de 50 gramos y uno de los productos más demandados de la temporada: el huevo de Pascua decorado de 100 gramos, considerado el “caballito de batalla”, con un precio de $5.299.

La oferta continúa con huevos decorados de mayor tamaño, que van desde 150 y 250 gramos hasta llegar al formato familiar de medio kilo, cuyo valor asciende a $26.999.

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Además, el surtido incluye figuras clásicas de chocolate, como gallinas y conejos de 45 gramos, disponibles a $2.999.

Desde el sector destacan la variedad y la relación precio-calidad, e invitan a comerciantes y consumidores a anticiparse a la demanda de Pascua, aprovechando la disponibilidad y los precios mayoristas.

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