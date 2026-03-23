domingo de Pascua

En su mensaje de Pascua, el Papa se refirió a la crisis en Venezuela

Pienso en particular en el pueblo venezolano: en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura, debido a una crisis que continúa y se agrava", dijo Francisco, luego de la misa en la Plaza San Pedro. Además, se lamentó por "la violencia cruel" de los atentado