domingo de Pascua

Huevos de Pascua a precios mayoristas: opciones accesibles para comerciantes y familias
Desde unidades económicas hasta presentaciones familiares, hay una amplia variedad de productos con precios competitivos de cara a las ventas por Pascua.
Desde unidades económicas hasta presentaciones familiares, hay una amplia variedad de productos con precios competitivos de cara a las ventas por Pascua.
Pienso en particular en el pueblo venezolano: en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura, debido a una crisis que continúa y se agrava", dijo Francisco, luego de la misa en la Plaza San Pedro. Además, se lamentó por "la violencia cruel" de los atentado