Por Marcelo Gobello

Aquel día murieron José Neglia, Norma Fontenla, Sara Bochkovsky, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Carlos Schiaffino, Carlos Santamarina, José Zambrana y Rubén Astanga —nombres que hoy simbolizan la entrega, la disciplina y la excelencia artística de la danza argentina.

El país entero los recuerda no solo por su talento, sino también por su compromiso con el arte, su humildad y su deseo de llevar la belleza del movimiento a todos los rincones del país.

Desde entonces, esta fecha se transformó en un día de homenaje a todos los bailarines y bailarinas argentinos, de cada disciplina y estilo, que hacen de la danza un lenguaje universal de sensibilidad y expresión.

La Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata se llama Norma Fontenla en su honor.

La danza es esfuerzo, pasión, cuerpo y alma en movimiento.

Hoy celebramos a quienes la viven, la enseñan y la sueñan.

