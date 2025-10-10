Hoy se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Danza
Cada 10 de octubre la Argentina celebra el Día Nacional de la Danza, una fecha que combina homenaje, memoria y reconocimiento. Fue instaurada en recuerdo de los nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón que perdieron la vida en un trágico accidente aéreo en 1971, mientras viajaban hacia Trelew para ofrecer una función solidaria.
Por Marcelo Gobello
Aquel día murieron José Neglia, Norma Fontenla, Sara Bochkovsky, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Carlos Schiaffino, Carlos Santamarina, José Zambrana y Rubén Astanga —nombres que hoy simbolizan la entrega, la disciplina y la excelencia artística de la danza argentina.
El país entero los recuerda no solo por su talento, sino también por su compromiso con el arte, su humildad y su deseo de llevar la belleza del movimiento a todos los rincones del país.
Desde entonces, esta fecha se transformó en un día de homenaje a todos los bailarines y bailarinas argentinos, de cada disciplina y estilo, que hacen de la danza un lenguaje universal de sensibilidad y expresión.
La Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata se llama Norma Fontenla en su honor.
La danza es esfuerzo, pasión, cuerpo y alma en movimiento.
Hoy celebramos a quienes la viven, la enseñan y la sueñan.
