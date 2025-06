Mar del Plata se prepara para vivir dos fines de semana largo consecutivos, lo que genera expectativa en el sector turístico, especialmente en hoteleros y gastronómicos que vienen siendo de los más golpeados en la recesión que atraviesa la economía argentina. Ante este contexto, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) indicaron que se aspira “a llegar al 50% de ocupación promedio en ambos”.

Rolando Dominé, integrante de la entidad, reconoció a El Marplatense que “desde el punto de vista de la estrategia de venta, que estén tan seguidos uno y otro fin de semana puede no ser lo mejor para nosotros”, aunque estimó que “en algunos de los casos el plan familia se va a dar”. Por eso, lo que están ofreciendo en la mayoría de los hoteles son planes familiares “para que se aproveche un Día del Padre como un Día del Padre y la Familia”.

En un contexto económico que se presenta como desafiante, el empresario reconoció que desde el sector “aspiramos a llegar al 50% de ocupación promedio en ambos” fin de semana, aunque “sinceramente todavía no están confirmados porque las reservas, si bien hay consultas, no se terminan de cristalizar hasta no saber, por ejemplo, estado del tiempo”.

Lo climatológico se ha convertido hoy en un factor predominante para el turismo, sobre todo a partir de la facilidad que tienen los consumidores para acceder al pronóstico a través de aplicaciones. “Hoy tenemos un pronosticador que originalmente nos ayuda, que es quien nos diga cómo va a estar la temperatura, el estado del tiempo como para organizar paseos al aire libre. Y un segundo pronosticador, que es el pronosticador del comportamiento de la demanda”, explicó Dominé.

En ese sentido, señaló que “a esos pronosticadores de comportamiento de la demanda que nosotros llamamos analistas de consumo, analistas de la demanda, los seguimos de cerca, incluso los sigue la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), como para que nos orienten en qué momento el consumo puede llegar a despertar nuevamente a los niveles habituales”.

Sobre el consumo, Dominé destacó que “estamos por debajo de los niveles habituales tanto en gastronomía, hotelería y el resto de los servicios turísticos receptivos”.

El empresario se refirió además a la situación que atraviesa Mar del Plata hoy con el mercado turístico, y aseguró que la ciudad está entre “los más competitivos”. Al respecto, indicó que “cuando el periodo de descanso es más largo, aparecen con muchísimas chances Salta, Bariloche y Mendoza. De cualquier forma Córdoba, con su región centro, la Ciudad de Buenos Aires en sí misma como gran atractivo cultural y Mar del Plata como atractivo paisajístico de entretenimiento y compras son los que más se destacan”.

Por otra parte, se refirió a que el mercado en Mar del Plata atraviesa hoy “una novedad, que es muchísimo uso de alojamiento informal, de alojamiento que puede llegar a estar representado por departamentos en alquiler sin servicios y que compite directamente con la hotelería clásica tradicional”.

“Hoy a esa hotelería clásica y tradicional le está costando mantener una fórmula económica de equilibrio sencillamente porque tiene costos muy elevados”, aseguró.