El fin de semana largo tuvo una ocupación en hoteles de la ciudad de entre el 40 y el 45 por ciento, según manifestaron desde sectores empresarios consultados por este medio, lo que confirmó finalmente el número de reservas previas pero registró poco movimiento de turismo de último momento.

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Ese número, que según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) fue del 44,2%, fue confirmado por el sector hotelero. En ese sentido, resaltaron que confabuló contra la llegada de más turismo tanto el mal clima registrado especialmente el sábado, como así también el registro del lunes como “día no laborable”, lo que para muchos sectores de la economía no tiene la misma lógica que un feriado.

De esta manera el fin de semana largo mostró un movimiento regular en la ciudad, aunque muchos referentes del sector aseguraban que la expectativa mayor está depositada en el feriado extenso por Semana Santa, que llegará la próxima semana: del 2 al 5 de abril. De hecho, se trata de uno de los feriados que más movimiento turístico registra históricamente.

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Se recuerda no obstante que la Municipalidad se mostró optimista con la actividad del finde semana largo, al asegurar que la ciudad recibió un total de 119.890 turistas, consolidando una tendencia positiva en la actividad. El crecimiento, aseguraron, también se vio reflejado en el sector hotelero con una ocupación que alcanzó el 44,2%, con un promedio diario de 17.655 plazas ocupadas, lo que representa un aumento del 14,3% interanual.

Por otra parte, un sector clave como el comercio mostró un balance con vaivenes. Según el tradicional relevamiento que realiza el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP, las ventas en los principales centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata cayeron 1,6% en comparación con el mismo feriado del año pasado. Sin embargo, destacaron que crecieron 3,8% respecto de un fin de semana habitual.

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