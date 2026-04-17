Un hombre de 77 años fue hospitalizado con quemaduras, tras un incendio registrado en un PH de La Perla, donde trabajaron bomberos, personal policial y una ambulancia del SAME.

Ads

El hecho se registró en Balcarce 3966 alrededor de las 15:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en una vivienda. A partir de esa comunicación, se comisionó una dotación del Cuartel de Bomberos Centro para intervenir en el lugar.

Bomberos del Cuartel Centro se hicieron presentes en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba declarado en un departamento interno -PH fondo, unidad 14- y procedieron de inmediato al armado de líneas para realizar el primer ataque.

Ads

En el lugar, los bomberos hallaron a un hombre en el interior del domicilio con quemaduras en su cuerpo, quien luego fue asistido en la vereda. De manera inmediata se solicitó una ambulancia del SAME, cuyo móvil trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Puede interesarte

En paralelo, personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata realizó el corte de calles para facilitar el operativo, mientras los bomberos continuaban con tareas de enfriamiento y remoción en la vivienda afectada.

Ads