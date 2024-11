Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de una nena de 8 años y luego asesinarla a puñaladas. La pequeña estaba desaparecida y fue su hermana quien la encontró agonizando. Tras ello, la trasladaron de urgencia al hospital local donde finalmente perdió la vida. El presunto atacante fue detenido.

El aberrante caso ocurrió este viernes en la localidad de 25 de Mayo, Misiones. Fabiana Sirino había salido rumbo al colegio, pero nunca llegó. Cuando los papás notaron su ausencia comenzaron a buscarla desesperadamente con ayuda de sus otros tres hijos.

Pero el horror no demoró en ser descubierto. A unos 200 metros de su casa, en una zona de monte, su hermana de 11 años la encontró gravemente herida. En medio del dolor, sus papás contaron cómo fue el dramático hallazgo. “La vio tirada (la hermana) y salió corriendo a los gritos. ‘¡Papi, corré, la Fabiana está muerta!’”, le dijo la menor. “Salí corriendo, llegué hasta ahí y vi que mi hija estaba boca arriba y toda sangrada. Todavía se movía, le pregunté quién le había hecho eso y ella me dijo ‘papi, Nani me hizo esto’”, precisó.

El hombre aseguró que en ese momento, el acusado, identificado como Marcelo “Nanico” M., apareció en el lugar, aparentemente queriendo colaborar en la asistencia a la nena. “Llegó corriendo. Estaba sin camisa, con short y zapatillas negras, todo sudado. Preguntó qué había pasado”, señaló el hombre.

La nena fue trasladada al Hospital Samic de Oberá donde finalmente murió. (Foto: gentileza Misiones Online)

Fabiana fue trasladada a un hospital local de urgencia y posteriormente trasladada al Hospital Samic de Oberá. “Hasta Oberá fue diciendo lo mismo: ‘El Nani me hizo eso’”, resaltó el papá al medio Crónica.

La pequeña finalmente perdió la vida poco después de llegar al centro de salud. Los agentes de la Unidad Regional XI entrevistaron a los padres, quienes les dijeron lo que había revelado su hija antes de morir.

Con esta información se desplegó un importante operativo para localizarlo y luego de varias horas lograron detenerlo. Los padres de Fabiana aseguraron conocerlo ya que es un vecino de la zona. “Ayer, antes de que pase todo, nos quiso vender un machete y una linterna. Después, se fue a su casa”, contó la mamá de la víctima. Por otra parte, vecinos contaron al citado medio que habían visto al sospechoso merodeando cerca de la escuela a la que asistía la víctima en los últimos días.

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la nena arrojaron que la causa de muerte fue “shock hipovolémico”, es decir, se desangró como consecuencia de 13 puñaladas que recibió en distintas partes del cuerpo, indicó el medio El Territorio.

Según indicó la familia de la chiquita, el colegio queda a unos 2000 metros de la casa. Fabiana solía caminar parte de ese trayecto junto a su prima y el resto lo hacía sola. “Era una niña tan cariñosa, con toda una vida por delante. Ayer había presentado una maqueta y regresaba contenta: me contó que se había sacado un 9″, precisó su madre entre lágrimas. “Queremos que se haga justicia. Y que se cuide a los demás niños, que no pase de nuevo”, concluyó la mujer.

En el lugar donde fue hallada la víctima trabajaron peritos de la Policía Científica, un bioquímico, un médico policial y personal de la comisaría local. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá. Este sábado, familiares y vecinos se reunieron en la puerta de la comisaría para reclamar justicia.

Fuente: TN