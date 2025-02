El marplatense Horacio Zeballos sigue sin ganar en lo que va del año dentro del Circuito ATP donde todavía no pudo presentarse con Marcel Granollers, dupla que llegó a ser número 1 del mundo.

Luego de una nueva derrota en primera ronda en el ATP 500 de Acapulco junto al estadounidense Jackson Withrow, el zurdo de nuestra ciudad habló con Marca Deportiva sobre este momento de su carrera: “obviamente estoy un poco triste por la derrota de ayer, pero tratando de mantener la calma en estos momentos, especialmente cuando quizás las cosas no están saliendo como uno quiere, hay que estar calmo porque son rachas”.

Para Zeballos, hay algo que no se negocia y es el trabajo constante para superar momentos de adversidad: “Lo importante es estar entrenado, seguir motivado, competitivo, cosas que en este momento siento así que estoy tranquilo porque si hay algo que me ha enseñado el tenis es que cada semana hay una oportunidad nueva y que ninguna semana está ligada a la que viene. No importa el resultado de la semana anterior, sino importa el momento actual de ese torneo y dar lo mejor de uno”.

La caída en primera rueda se dio apenas con un quiebre en contra que marcó la diferencia por so sabe que están compitiendo en buen nivel: “me siento realmente jugando muy buen tenis. Jugar con un compañero diferente después de tantos años es complicado, ya que requiere de adaptación y acá la adaptación es difícil porque el nivel es muy alto, todos los partidos son duros, entonces se complica un poco más entenderse con el compañero nuevo. Más allá de eso, la sensación es buena, me siento muy bien, así que hay que seguir”, sintetizó.

Después de tres eliminaciones en primera ronda, Zeballos tendrá por delante desde el 5 de marzo nada menos que en un Master 1.000 donde confirmó que volverá a su pareja original: “Marcel vuelve la semana que viene para Indian Wells”.