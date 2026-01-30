El actor Julio Chávez se mostró profundamente emocionado esta tarde en el Teatro Tronador BNA, tras la denominación con su nombre de un palco del espacio cultural. Precisamente sobre ese escenario se estará despidiendo este fin de semana del verano marplatense, donde protagoniza con gran éxito La ballena.

Ads

Chávez agradeció el gesto de las autoridades del teatro, ubicado en Santiago del Estero 1746, y especialmente de Marcelo González, propietario del recinto teatral. Ahora el actor comparte este honor con figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Guillermo Francella, Graciela Borges y Modesto Bori (abuelo de Gabriel Goity), quienes ya cuentan con su palco en el Tronador.

Marcelo González, empresario y dueño del Teatro Tronador, junto a Julio Chávez en el homenaje.

El actor se presentará hoy y mañana a las 21:00 con La ballena, en las dos últimas funciones de la obra. Narra la historia de Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad mórbida y atraviesa un profundo aislamiento emocional. En su búsqueda de redención, intenta reconectar con su hija adolescente, enfrentando la culpa, la soledad y la adicción en un relato de gran intensidad dramática.

Ads

Puede interesarte

Con dirección de Ricky Pashkus, la obra propone una puesta en escena sensible e impactante, sostenida por una actuación central que invita a reflexionar sobre los vínculos, el perdón y la condición humana. El elenco está integrado además por Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco.

Ads