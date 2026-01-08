Un hombre de 71 años fue aprehendido esta tarde por amenazas calificadas y portación ilegal de arma de fuego en el barrio Regional, luego de amenazar con un revólver a su ex pareja, una mujer de 48 años.

Personal de la Comisaría Decimosegunda, junto con efectivos de la U.P.P.L., acudieron tras un llamado a la Central de Emergencias 911. Y al llegar al domicilio ubicado en David Ortega al 3100, constataron la veracidad de la denuncia contra el imputado.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión del acusado y al secuestro del arma, un revólver marca Doberman, que el hombre portaba sin la debida autorización legal.

Luego de mantener comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, se dispuso labrar actuaciones bajo la carátula de amenazas calificadas y portación ilegal de arma de fuego, además del traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

DESOBEDIENCIA

Un hombre de 27 años fue demorado en el barrio Aeroparque por el delito de desobediencia, tras violar una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia N°5. El procedimiento se realizó alrededor de las 16:00, luego de un llamado a la Central de Emergencias 911, con intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro.

Según se informó, personal del Comando de Patrullas acudió al domicilio ubicado en Sagastizabal al 7600, donde constató que el imputado se encontraba incumpliendo una medida cautelar vigente, cuya fecha de alta es el pasado viernes 2. La víctima es una mujer de 56 años.

Ante esta situación, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado por el delito de “desobediencia”. Asimismo, se ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal N°44.