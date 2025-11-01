“Hola Vino” desembarca en Mar del Plata con una nueva edición de su experiencia para acercarse al mundo del vino, esta vez en Club TRI (20 de Septiembre 2650). Las entradas ya están disponibles en la web del club.

Durante el encuentro, la sommelier Agustina de Alba hará un recorrido por la historia y presente del vino argentino y además, compartirá consejos prácticos para aprender a catar un vino: cómo entrenar el olfato, las herramientas clave a la hora de probar y el paso a paso de la cata.

A los 20 años, Agustina de Alba se convirtió en la sommelier más joven en ganar el prestigioso concurso Mejor Sommelier de la Argentina, título que obtuvo en dos ocasiones (a los 20 y 24 años), marcando un antes y un después en la escena local. Desde entonces, se consolidó como pionera en hablarle al público general con profesionalismo y cercanía, sin simplificar ni caer en fórmulas obvias. Su misión es acercar el vino argentino con calidad y profundidad, pero de manera relajada, rompiendo esquemas y desde una mirada independiente y autogestiva. En 2023, la International Wine and Spirit Competition (IWSC) de Londres la distinguió como una de las cinco comunicadoras de vino más influyentes del mundo, reforzando su lugar de referencia en la escena internacional.

“Hola Vino” es una experiencia abierta a todas las personas que quieran acercarse al mundo del vino desde un espacio participativo y distendido, ideal para disfrutar, aprender y descubrir.

