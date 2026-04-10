La compañía de fast fashion retomó su interés por el mercado argentino y mantiene negociaciones con operadores de centros comerciales para definir su desembarco con tiendas propias. Según trascendió, busca locales de gran tamaño en espacios de alto tránsito, en línea con su formato global.

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Entre las ubicaciones en análisis, el shopping Alto Palermo aparece como el candidato más avanzado, mientras que también están en carpeta Dot Baires Shopping y Abasto. Incluso, hay otras opciones en evaluación tanto en el conurbano como en el interior del país.

El posible desembarco podría concretarse en el segundo semestre de 2026, aunque aún no hay definiciones cerradas. La firma ya había dado un primer paso en el país con la venta de prendas en supermercados, pero ahora apunta a una operación directa con locales propios.

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La llegada de H&M se enmarca en un escenario de flexibilización de importaciones que volvió a posicionar a la Argentina como un mercado atractivo para marcas internacionales, en medio de un proceso de transformación del sector comercial.

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