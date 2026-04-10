H&M negocia abrir locales en Argentina
La reconocida marca sueca avanza en conversaciones para instalarse en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y llegada de firmas internacionales.
La reconocida marca sueca avanza en conversaciones para instalarse en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y llegada de firmas internacionales.
Más del 65% de los productores están en proceso de acuerdo y negociación para incorporarse a la sucursal más grande del país, pronta a inaugurar en la ciudad.
Integran componentes avanzados y ecosistemas tecnológicos robustos para ejecutar tareas exigentes, como edición 8K o diseño 3D, garantizando fluidez, estabilidad y potencia sostenida en cualquier entorno profesional o competitivo.
Empresas automotrices, multinacionales y hasta nacionales modificaron sus logos en pos del distanciamiento social reinante. Más allá del mensaje, el analista, técnico y especialista en diseño audivisual marplatense, Lucas Cengarle, le dio un marco teórico a estos cambios y explicó que es una tendenc