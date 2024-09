Argentina celebra en los Juegos Paralímpicos de París de la mano de Iñaki Basiloff quien le dio la primera medalla dorada al país tras los dos bronces que había cosechado el viernes. El nacido en Neuquén triunfó en los 200m medley SM7 de natación por delante de los ucranianos Andrii Trusov y Yevhenii Bohodaiko, segundo y tercero respectivamente.

El argentino de 23 años hizo un tiempo de 2:29.81 para superar los registros de sus contrincantes, que firmaron un 2:29.93 (Trusov) y 2:33.13 (Bohodaiko). El mano a mano entre Basiloff y Trusov fue apasionante, con una diferencia mínima para el sudamericano tras llegar a la última parte de la carrera detrás de su contrincante. Iñaki ya había participado en los Juegos de Tokio, donde conquistó cuatro diplomas olímpicos (400 metros libre S7, 100 metros espalda S7, 200 metros combinados S7 y 50 metros mariposa S7).

El viernes, la primera medalla para Argentina había llegado de la mano de Antonella Ruiz Díaz, quien se quedó con el bronce en la categoría lanzamiento de bala (F41) con una marca de 9.58 metros. Horas más tarde, se sumó el segundo podio de la mano de Juan Samorano, que ganó el bronce en la categoría -70kg K44 de taekwondo.

Hay que tener en cuenta que el país venía de sumar nueve preseas en Tokio 2020, aunque no llegó a subirse a lo más alto del podio. Con cinco de plata y cuatro de bronce, la delegación albiceleste en esa ocasión terminó en el 63° lugar del medallero.

La última dorada había sido con la recordada actuación de Actualmente, China lidera el medallero en París 2024 con 20 de oro, 15 de plata y 7 de bronce, por delante de Gran Bretaña (9 de oro, 8 de plata y 6 de bronce), Brasil (7 de oro, 3 de plata y 9 de bronce) y Australia (5 de oro, 3 de plata y 4 de bronce). Argentina se ubica en el puesto 27 por debajo también de Colombia (10 con 3 de oro, 1 de plata y 3 de bronce).

Según el sitio Paradeportes, Iñaki empezó en natación por un tema vinculado a la rehabilitación (a los dos años sufrió una mielitis transversa que afectó la musculatura de sus piernas) que le abrió las puertas de un mundo que lo fascinó en el Club Alta Barda de Neuquén. Si bien estuvo vinculado al club Cipoletti de Río Negro en los inicios, desde hace un tiempo desembarcó en River Plate: participó con 14 años en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, el Campeonato Mundial de Madeira 2022, Mundial de Manchester 2023 y en los Juegos Parapanamericanos 2023, entre otros certámenes destacados.

En charla con LMPlay, el deportista argentino brindó detalles de su infancia a partir de la enfermedad descubierta: “Cambió toda mi vida. Si bien yo era muy chico y de todos esos años no me acuerdo nada, fue difícil pasar de estar completamente normal, poder caminar o correr a estar en una cama con muchas operaciones. Fue un cambio grande, más que nada para mis papás”.

Yanina Martínez en atletismo durante Río de Janeiro 2016, cuando Argentina finalizó 54° en el medallero general con una de plata y tres de bronce sumándose a esta de oro. Aquello fue otro hito para el deporte argentino, ya que por entonces desde Atlanta 1996 que el país no conseguía tener este premio tras Sidney 2000 (2 de plata y 3 de bronce), Atenas 2004 (2 de plata y 2 de bronce), Pekín 2008 (1 plata y 5 de bronce) y Londres 2012 (1 plata y 4 de bronce).

A continuación, relató cómo se produjo su acercamiento a la natación: “Mi papás me obligaban a que nadara como un método de recuperar mi estado físico, mi sensibilidad y muchas cosas más. Ellos me acompañaron mucho, me impulsaban a hacer rehabilitación y buscar siempre la manera de mejorar. Y desde ahí no paré nunca de hacer deporte o algo que me permitiera seguir mejorando”.

En consonancia, declaró que siempre compitió con personas sin ninguna discapacidad en sus comienzos en la disciplina: “Crecí con esa desventaja pero también fue un motivador para poder mejorar, competir con los chicos que pueden patear y pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, pero lo tomo como una motivación para seguir mejorando y estar al mismo nivel que ellos teniendo una desventaja”. Empezó a conocer el mundo del deporte paralímpico cuando se sumó al equipo de natación adaptada de River Plate.

“Yo siempre usé esa desventaja a mi favor, y me di cuenta que todos esos años me habían servido un montón porque había entrenado de una manera diferente a la que entrena un nadador o deportista paralímpico que sólo entrena con personas iguales”, reconoció.

El ascenso deportivo de Basiloff se cristalizó a partir de Madeira en 2022, ya que allí ganó la medalla dorada en los 400m libre S7 sumado a una plateada y otra de bronce. Además, también se subió al podio en Manchester y logró seis medallas en los Juegos de Santiago 2023. “Tuve un buen papel en Santiago, pero siempre quiero más y sé que puedo mejorar mis marcas”, contó en Paradeportes y manifestó cuál era su objetivo principal en París: “Quiero llegar al podio”. Ya lo cumplió, y con creces.

Fuente: Infobae.