Sergio Obregón y Martín Córdoba son dos docentes de Mar del Plata que desde 2016 desarrollan “Historia creativa”, un proyecto educativo que busca nuevas formas de relacionarse entre los docentes y los estudiantes, con un sentido más lúdico de la educación y que intenta construir un alumno reflexivo y crítico, menos atado a memorizar datos.

Si bien ambos docentes desarrollan su actividad en el aula, a través de la web y de las redes sociales han logrado llevar esos procesos a otros lados: “En estos tiempos de interdisciplinariedad, de trabajar en equipo, donde se vuelve todo más colaborativo, estamos tratando de hallarnos ante un mundo docente más complejo, más nuevo y de demandas de los alumnos”, contó Obregón.

Antes que nada, el docente recordó: “A nosotros nos encanta lo que hacemos y como siempre decimos somos docentes de aula, no somos pedagogos de oficina. Trabajamos todo el día en escuelas, vemos las realidades, y nuestras prácticas pasan por la docencia misma. No publicamos nuestro trabajo en un escrito”.

En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, Obregón contó que todo surgió de lo que veían diariamente en la sala de profesores del colegio, donde todo era lamentos y señalamientos sobre los estudiantes. Ahí comenzaron a desarrollar este sistema, apoyándose en la tecnología y preguntándose qué estaban haciendo para atrapar al alumnado.

Una de estas actividades, por ejemplo, se llama “El historiador inexperto”, un personaje que dice seriamente y con buena lenguaje datos falsos, como que el 25 de mayo se declaró la independencia. “Lo que buscamos es interpelar un poco al estudiante, desafiarlo. Que entienda que en la vida alguien te va a poder mentir descaradamente porque te está hablando serio y bonito, pero si vos no tenés el conocimiento para hacerlo quizás te engañen, te mientan y tenga consecuencias mayores”, destacó el docente.

Para Obregón, esta actividad hace que “el estudiante se sienta desafiado” y ese era uno de los objetivos. También usan el cine o el dibujo como formas de comunicar e interactuar: “Obviamente nos equivocamos, no todo nos sale bien, no somos perfectos, no tenemos la receta, la educación está lejos de tener una receta única”.

SISTEMA

Obviamente como siempre que se rompe con un sistema, surgen dudas o reacciones. Sin embargo, el docente confió que han obtenido “muy buenos resultados en el año a partir de las habilidades que queremos lograr”. Y que eso es, básicamente, “un alumno menos atrapado por la memoria, más reflexivo, que sepa que le pueden mentir, más crítico. Porque esto del pensamiento crítico siempre está de moda, pero cómo lo desarrollamos”.

Con respecto al uso de las redes sociales y la tecnología, el docente explicó que “hoy los chicos piensan que lo que hagan tiene que trascender, se tiene que ver. Y lograr que los trabajos de los estudiantes se vean en otro lado, se exterioricen, puede ser un buen recurso para unir el mundo de la historia con el de las redes sociales que tanto los atrapa”.

Obregón reconoció que muchas veces hay quejas respecto de cómo los chicos son atrapados por los videojuegos, pero en lugar de la crítica dijo que hay que pensar “qué tiene el juego que los atrapa tanto”.

Allí apareció un concepto: la “gamificación”. Uno de los creadores de “Historia creativa” detalló que “nuestra vida cada vez está más gamificada, y si nos atrapa a nosotros como grandes imagínate a los chicos. Hacernos ese tipo de preguntas es lo que queremos transmitir al resto de los profes. Cómo podemos lograr atrapar a los alumnos para que no lo suframos como un laburo, y que todos nos sintamos cómodos”.