Las pésimas condiciones edilicias y de labor en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" (HIGA) continúan siendo un problema sin resolver en Mar del Plata. Pese a las múltiples denuncias que se hicieron el año pasado, tanto de pacientes como de trabajadores de la institución, el HIGA padece un estado de abandono que parece no tener final.

A mediados de marzo del año pasado, se hizo de público conocimiento el faltante de gas en el Hospital, por lo cual para poder bañar a los internados, los trabajadores debían calentar agua en una pava eléctrica. Además, se detectaron deterioro en la mayoría de las salas, humedad, techos agujereados, ascensores sin funcionamiento, camillas sostenidas por ladrillos, faltante de papel higiénico, pañales y hasta limpieza. Sin embargo, estos problemas no fueron solucionados.

Según fuentes consultadas por El Marplatense, el HIGA hoy cuenta con la presencia de “cucarachas, murciélagos y palomas en abundancia”. “Las camas en la guardia no tienen ruedas y como nunca se las arreglaron, para poder levantar las cabeceras, pusimos cajas de sueros. A veces los pacientes se hunden literalmente en ellas, por los agujeros que tienen”, afirmaron.

Así tienen que trasladar a los pacientes en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Los relatos del gobernador @Kicillofok se caen a pedazos, igual que los hospitales provinciales. #FaltaMenos pic.twitter.com/ew4mEQgTyh — Diego Santilli (@diegosantilli) March 9, 2023

“Viven pintando el frente del Hospital pero adentro se viene abajo. Si llueve mucho, se inunda el subsuelo. La parte de esterilización tiene goteras y en terapia intensiva hace años las hay. Los baños de la guardia viven tapados e inundados y uno solo está inhabilitado”, sumaron.

Asimismo, indicaron que el problema del gas continúa siendo algo de todos los días. “Hay agua caliente por sectores y a veces ni eso. Usamos de los dispenser y algunas veces sacamos el tapón de los radiadores de la calefacción para obtener un poco".

Ante esto, el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak indicó en abril de 2023 que estaban en conocimiento de las falencias: “Estamos trabajando y hay varios procesos ya contratados. Es un trabajo integral muy grande que no se hizo durante décadas. Hay cosas que nadie quiere hacer”, dijo.

“Acá recaen 16 municipios y faltan insumos y cosas básicas como el algodón, las gasas o vendas y hasta las medicaciones. Eso complica muchísimo la labor. No hay sábanas, pañales, no hay clorhexidina para el lavado de manos. Hay que recorrer todo el Hospital para conseguir”, sentenciaron trabajadores de la Institución.

Por otra parte, los ascensores también fueron una cuestión que generó polémica, tanto así que cuando comenzó a salir a la luz el grave estado en el que se encuentra el HIGA, se difundieron imágenes de médicos subiendo camillas con pacientes por la escalera. “Esto sigue siendo así, casi nunca andan y hay que subir a los pacientes entre varios”.

Y agregaron: “Cuando se reclama a los superiores algo mínimo como un insumo, te tratan mal y te indican que trabajes con lo que hay. Estas cosas afectan única y exclusivamente al paciente. Desde un paracetamol hasta un ambo falta”.

“Vino el Gobernador de la Provincia a la inauguración de un resonador hace algunos días atrás y tardó más en bajar y subir al auto que en el acto en sí. Esto generó que ese día no se pudiese salir, porque trabajadores de los servicios no podían fichar y ralentizó muchas cuestiones. El HIGA está totalmente politizado y no para el beneficio del usuario, sino para los intereses personales de algunos”, adhirieron.

Y continuaron: “Lo más lamentable es que la gente se acostumbra a trabajar en estas condiciones. Por ejemplo, está cerrado un servicio, el 4B y eso implica que no haya camas para internar".

“Nos indigna mucho la realidad del Hospital. A veces pensamos en irnos pero nos puede más nuestro aporte a la gente, ante este sistema nefasto y podrido”, concluyeron.