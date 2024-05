El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo este viernes que “aunque desfinancien y recorten, no van a poder destruir todo lo que se hizo”, al participar del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) en la ciudad junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la marplatense Fernanda Raverta, luego de pasar por el HIGA para inaugurar la sala donde se instaló el nuevo resonador.

Sostuvo en su presencia al Congreso que “nosotros estamos transformando el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires; lo venimos haciendo con una planificación y un programa de trabajo participativo, democrático, y que incluye a todos. Por eso, esta situación adversa hoy nos encuentra un poco mejor preparados: estamos mucho más organizados, sabemos a dónde queremos ir, conocemos el esfuerzo que hemos puesto, sabemos todo lo que falta también, pero creo que la clave central es que este trabajo ha sido masivo e implicó a miles y miles de trabajadores de todo el territorio”.

Además, inauguramos la sala del resonador del HIGA “Dr. Oscar E. Alende” en #MarDelPlata, una obra paralizada que retomamos en 2022 para seguir fortaleciendo nuestros hospitales.



Es la primera vez que cuentan con este equipamiento y se suma a la sala de mamografía que… pic.twitter.com/llRZrDORCp — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 3, 2024

En tal sentido, recalcó: “Yo me animo a decir que aunque quieran destruirlo, aunque lo ataquen o desfinancien, lo vamos a defender y no van a poder destruir todo lo que hemos hecho, porque somos guardianes de un esfuerzo colectivo, de un pueblo que quiere estar mejor. Este trabajo para que se reconozcan sus derechos y que no les falte nada, es un esfuerzo colectivo y solidario”, en un claro tono crítico al presidwente .