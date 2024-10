El grupo terrorista Hezbollah lanzó más de 100 cohetes a Israel este domingo y dejó el saldo de al menos cuatro personas heridas. El ataque se produjo cerca de la ciudad de Haifa y formó parte de una respuesta a los bombardeos israelíes en Beirut, que provocaron al menos 45 muertes.

El servicio de rescate Magen David Adom detalló que fueron atendidas cuatro personas por heridas de metralla, entre las que se incluyen un hombre de 76 años que sufrió lesiones moderadas. También se registraron daños en edificios y autos.

Los medios locales explicaron que los misiles fueron interceptados en las zonas de Haifa y Nazaret, y que las personas resultaron heridas por la metralla que provocaron las detonaciones.

Desde Hezbollah detallaron que fueron utilizados docenas de misiles Fadi 1 y Fadi 1, una nueva clase de arma que no habían utilizado antes, contra la base aéreas de Ramat David, al sureste de Haifa.

En el comunicado, los líderes del grupo aseguraron que el ataque fue “en repuesta por los repetidos ataques que golpearon varias regiones libanesas y llevaron a la caída de muchos mártires civiles”.

Medical staff move a bed of a patient to an underground emergency hospital in a parking lot at Rambam Health Care Campus, amid cross-border hostilities between Hezbollah and Israel, in Haifa, Israel September 22, 2024. REUTERS/Shir Torem

La ofensiva del grupo libanés se produjo luego de que el Ejército de Israel bombardeara Beirut el pasado viernes, en un ataque mató a por lo menos 45 personas. Entre las víctimas había una docena de miembros de la organización, según confirmó el Ministerio de Salud de El Líbano.

Estos lanzamientos “selectivos”, tal como aseguraron las fuerzas de Defensa israelíes (IDF, en inglés) alcanzaron el búnker de Ibrahim Aqil, uno de los más altos mandos del Hezbollah que, inclusive, tenía un pedido de captura por parte de los Estados Unidos.

“Bajo la precisa dirección de la División de Inteligencia, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron el área de Beirut y mataron a Ibrahim Aqil, el jefe de Operaciones de la organización terrorista Hizbulá”, indicaron en un comunicado militar.

En paralelo, desde el Ejército de Israel informaron que este domingo por la madrugada se realizaron una serie de allanamientos en la oficina de la emisora Al Jazeera en Cisjordania.

La cadena ya había sido prohibida este año en Israel, luego de estar sospechada de funcionar como una especie de vocera de los grupos armados. La cadena árabe descartó las acusaciones realizadas por el gobierno israelí.

La escalada de violencia en los últimos días obligó a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retrasará un día su partida a Nueva York, inicialmente prevista el 24 de septiembre, debido a la situación de seguridad en la frontera con Líbano, informó AFP.

Justamente, Estados Unidos mira con máxima preocupación lo que pasa entre el Líbano e Israel. Desde la Casa Blanca entienden que el inicio de una incursión terrestre israelí sobre el sur libanés -uno de los planes que podría tener Jerusalén-, podría desencadenar un conflicto en todo Medio Oriente casi incontrolable.

